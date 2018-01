1ª Reunião do grupo da Melhor Idade acontece na próxima sexta, dia 12

A Coordenação Municipal do grupo da Melhor Idade de Paraíso das Águas, convoca todos os participantes e membros do Conselho Municipal do Idoso, para participar de uma importante reunião que será realizada nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2018, às 18h, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, em anexo ao prédio da Prefeitura Municipal, sito na Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, ao lado do Pelotão de Polícia Militar.

A reunião tratará de assuntos importantes, discussão do calendário anual e outros assuntos de interesse de todos.

Informações: 67-3248-1040.

