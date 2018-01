Policia Militar de Chapadão do Céu prende dupla acusada de trafico de drogas

A Policia Militar de Chapadão do Céu, composta pelo cb bastos e cb Franklin apoiados pela equipe do CPE sgt Geovani cb Jorge e sd Jairo, receberam denúncia de venda de drogas e ameaça nas boates da cidade de Chapadão do Céu.

Os policiais, saíram em patrulhamento e nas imediações das boates, perceberam dois indivíduos e m Fiat Uno, placa CRK- 4546 e ao fazer a abordagem, ambos abandonaram o veículo, pulando muros. Em ação rápida os policias conseguiram fazer o cerco e prenderam a dupla, dentro de uma fábrica de móveis, Marcio Garcia Carrijo e David Gonçalves Vieira

Após questionamentos e consulta criminal foi constatado que se tratava de dois indivíduos com várias passagens por tráfico de drogas e furtos na cidade de Costa Rica MS.

Com os acusados, foram apreendidos em espécie R$ 3.170 reais e 02 porções de crack e dois celulares. Foram feitos flagrante de embriagues e ameaça e uso de entorpecentes.

Fonte- Policia Militar

