Motorista é feito refém enquanto dupla armada rouba carga de carne

Um motorista de 57 anos foi feito refém por dupla armada que roubou toda a carga de carne de um caminhão frigorífico da empresa JBS. O crime aconteceu na manhã deste domingo (7), por volta das 9h30, próximo a Costa Rica.

Conforme o registro policial, a vítima relatou que no trecho que liga as cidades de Costa Rica e Alto Taquari (MT) um veículo Gol, de cor preta se aproximou. O carro era ocupado por dois homens. Um deles estava armado e mandou que a vítima parasse o caminhão.

Um dos assaltantes entrou na cabine do caminhão e ficou ao lado do motorista. O bandido orientou a vítima a retornar, com destino à Chapadão do Ceú (GO). Porém, minutos depois o ladrão mudou a rota e mandou que o motorista entrasse na estrada que dá acesso ao Distrito da Capela, em Costa Rica.

Neste momento, a carreta atolou. Bandidos e motorista não conseguiram seguir em frente.

A dupla então encapuzou o motorista e descarregaram toda carga para outro caminhão. Ao terminar a troca de lugar, os bandidos levaram o motorista, já no Gol e o libertaram perto do pesque e pague do Isaías.

Após ser solto a vítima chamou a polícia, contudo, os suspeitos não foram encontrados. O que chama a atenção é que em menos de um dia este é o segundo caso semelhante registrado no Estado.

Funcionários de uma transportadora foram flagrados tentando furtar de um caminhão frigorífico uma carga de carne da empresa JBS, avaliada em quase R$ 2 milhões, na noite de sábado (6) em Campo Grande.

Guilherme Henri, Campo Grande News

