Festa dos Reis no Assentamento Aroeira foi um sucesso

Foi realizado no último sábado, 06, a tradicional Festa dos Reis do Assentamento Aroeira, que contou a presença de centenas de moradores do Assentamento.

Com muita alegria e animação, o evento que representa a cultura e a religiosidade dos moradores do local contou com diversas ações de resgate as tradições. Além disso, foi servido um grandioso jantar aos presentes.

O evento foi organizado pela comunidade local e contou com o apoio da Secretaria de Cultura e Esporte e a Secretaria de Educação.

Representando o Executivo Municipal estavam os secretários Wander Viegas (Cultura e Esporte) e Guerino Perius (Educação), além do secretário adjunto de Obras Laércio Alcantara e a diretora de Cultura Joélita Martins.

O secretário Wander Viegas enalteceu a realização do evento. “Muita alegria e felicidade em participar desse grande evento cultural e religioso, tão importante para o apoio e resgate das nossas tradições. Agradeço e parabenizo à toda organização e àqueles que colaboraram para realização dessa grande festa”, conclui.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a comunidade pela realização deste importante evento cultural em nosso município e agradece a parceria firmada entre a comunidade e as secretárias municipais.

Festa dos Reis

A Folia de Reis é uma festa católica, de origem Portuguesa que é comemorada desde o século XIX. Esta festa está ligada à comemoração do Natal e ao nascimento do menino Jesus, pois segundo a Bíblia, quando Jesus nasceu, três reis magos (Melchior, Baltasar e Gaspar) foram visitá-lo, levando presentes.

Essa data, fixada em 6 de janeiro, passou a ter grande importância em países de origem latina, especialmente os que a cultura é de origem espanhola. Em alguns lugares esta comemoração se tornou mais importante até que o próprio Natal. Em Muqui, no Espírito Santo por exemplo, acontece desde 1950 o maior encontro nacional de folia de reis, reunindo cerca de 90 grupos de foliões de regiões como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura.

