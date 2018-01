Familia de Chapadão do Sul sofre acidente no interior de São Paulo

Na tarde deste domingo, 07 de janeiro, uma família de Chapadão do Sul sofreu um grave acidente de trânsito na Rodovia Assis Chateaubriand, próximo da cidade de Clementina (SP), região de São José do Rio Preto. As vítimas foram levadas para um hospital de Penápolis (SP).

A família composta por: Aparecido domingos dos Santos, Isalete Serafini dos Santos e Jefferson Leandro dos Santos estava em um Toyota Corolla, de Chapadão do Sul, que era dirigido por Jefferson. O veículo ficou destruído no acidente. Um carro que seguia na contramão bateu de frente.

Segundo membros da família sul-chapadense existe a suspeita de que o carro que teria provocado o acidente era dirigido por uma menor de idade, que tentava suicídio. Ela ficou gravemente ferida e todos foram atendidos por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A senhora Isalete sofreu lesões internas, passou por cirurgia e está em Barigui (SP) sem previsão de alta.

Não foram informados detalhes do carro e da motorista que teria provocado o grave acidente.

Fonte: Jovemsulnews



