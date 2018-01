Começa neste final de semana a festa do Padroeira de Paraíso das Aguas

O evento começará neste sábado, dia 13 de janeiro e encerra no dia 21 de janeiro.

A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO e SHOW DE PRÊMIOS será realizada neste final de semana em Paraíso das Águas (MS), com uma vasta programação. O evento será iniciado neste sábado (13/1), às 17h, com a celebração da Santa Missa, na Paróquia São Sebastião e São João Maria Vianney, logo em seguida acontece a grandiosa quermesse e bailão, com entrada gratuita todos os dias.

No encerramento do evento, dia 21 de janeiro, haverá um suculento e delicioso churrasco, leilão de prendas e o sorteio de uma motocicleta Fazer 0KM, 01 forno microondas, 01 bicicletas e prêmios surpresas. Para aquirir o cupom por apenas R$ 20,00 para concorrer, basta procurar nos comércios participantes.

A organização do evento ficou sob responsabilidade do casal Clodoaldo Oliveira e Andréa Marques, com o apoio do Pároco, padre Valentim.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Comentários