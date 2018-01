Começa hoje matrículas nas escolas Dona Amélia e Flores do Cerrado

A rematrícula para os alunos da rede municipal de ensino começa nessa segunda-feira, dia 08 de janeiro, e poderá ser realizada até o dia 26 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Educação, os uniformes serão entregues no ato da rematrícula.

Os alunos que estudam na rede municipal de ensino são automaticamente matriculados. Contudo, os responsáveis devem comparecer nas escolas Dona Amélia e Flores do Cerrado para a atualização de cadastro, munidos do comprovante de endereço atualizado.

Para os novos alunos, vindos de outras escolas ou cidades, as matrículas estarão abertas a partir do dia 29 de janeiro. Nesse caso, os responsáveis deverão comparecer à escola de interesse com os seguintes documentos:

– RG e CPF dos responsáveis;

– Certidão de Nascimento do aluno;

– Comprovante de Endereço;

– Histórico escolar ou declaração da escola anterior;

– Duas fotos 3×4.

