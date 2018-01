Alcinópolis terá Feira Agropecuária e Leilão de Gado em comemoração ao 26º aniversário da cidade

O prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, e o presidente da Câmara de Vereadores, Valdeci Passarinho, receberam o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, e o pecuarista Rubinho Catenacci, para firmar novas parcerias com o objetivo de fomentar a pecuária local.

Durante o encontro, sugerido pelo vereador Weliton Guimarães, ficou decidido que o Sindicato Rural de Alcinópolis, por meio dos pecuaristas, com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal, realizará uma Feira Agropecuária e Leilão de Gado em comemoração ao 26º aniversário de Alcinópolis, que acontecerá em abril.

“O intuito é valorizar a pecuária da nossa região e ainda movimentar a economia local”, disse o prefeito, garantindo ainda que outro projeto fechado foi a construção de um Tatersal em Alcinópolis. “É com união que sempre trabalhamos e com o mesmo propósito seguiremos realizando as nossas propostas de trabalho para o bem-estar da população e o desenvolvimento do nosso município”, concluiu Dalmy.

Participaram também do encontro o Secretário Municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, o vereador Marcão e o vereador Edgar, do Figueirão.

