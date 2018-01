Paraíso das Águas agora tem a tecnologia 4G da vivo

Após o anúncio da cobertura da tecnologia 4G em Costa Rica (MS), distante 120 Km de Paraíso das Águas, neste sábado(6/1) alguns aparelhos mais modernos de usuários da operadora Vivo no município [única disponível], puderam registrar a cobertura com qualidade 4G, deixando todos afoitos e curiosos.

Nos grupos das redes sociais, muitos especulam se Paraíso das Águas também será contemplado com a tecnologia, mas até o momento a operadora Vivo não emitiu nenhuma nota oficial.

Vizinhos da torre na Rua Dejanira Rodrigues dos Santos, relataram que nesta última sexta-feira (5/1), acompanharam uma equipe de técnicos realizando várias substituições de aparelhos no local. Mas ainda não há nenhuma informação oficial por parte da operadora.

O que se sabe é que em quase todo o país, a operadora Vivo está realizando já a cobertura 4G. Segundo a operadora Vivo, mais de 2.300 cidades já dispõe da qualidade de cobertura 4G.

Os primeiros testes no município de Costa Rica já foram iniciados neste sábado, dia 6, de acordo com o site local Costa Rica News. Vários usuários já afirmaram que o sinal chegou perfeito e já compartilham nas redes sociais testes de velocidades altas na conexão.

Em Chapadão do Sul, distante 55 Km, a operadora OI e a VIVO disponibilizam a cobertura 4G.

No gráfico ao lado, no site oficial da operadora Vivo consta que a cobertura em Paraíso das Águas é de 3G e não de 4G. Quem sabe em breve o município de Paraíso das Águas também possa ser contemplado com uma qualidade melhor de cobertura.

