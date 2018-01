Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – No dia de hoje, pode esperar uma expansão em seus horizontes de conhecimentos e relações. Não dê importância aos obstáculos que surgirem no período da manhã. Tarde e noite propícias. Visitas e agradáveis notícias.

TOURO – Dia neutro no qual será favorável só nos assuntos da profissão. Não será bem sucedido em outra empresa que já não tenha sido iniciada. No campo conjugal e, mesmo sentimental, procure ser cauteloso. Evite preocupações desnecessárias.

GÊMEOS – Pessoas conhecidas estão dispostas a colaborar com seus projetos. Receberá informações úteis e promissoras. Dia feliz para a vida amorosa. A posição da lua indica um dia prático para tudo o que deseje realizar.

CÂNCER – A vida profissional, os negócios, as associações, estarão bastante favorecidos hoje. No amor, você causará uma forte impressão na pessoa amada, uma vez que a sua disposição, está favorável, para deixar claro as suas verdadeiras intenções.

LEÃO – Contenha os seus impulsos de querer fazer tudo de uma vez. Um aspecto restritivo do planeta mercúrio dentro do seu mapa astral revela que você deve precaver-se para não perder o controle emocional.

VIRGEM – Muita atividade profissional e êxito nos negócios e novos empreendimentos sociais e familiares, estão previstos para você hoje. Ótimo estado mental, o que lhe dará mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes.

LIBRA – Você conseguirá obter os mais propícios resultados, no trabalho, no setor financeiro, social e amoroso. Aproveite. Paz íntima. A lua estará revitalizando as suas energias e envolvendo você em muitas situações interessantes.

ESCORPIÃO – Dia em que deverá enfrentar alguns obstáculos, em seu lar. Mas se usar de fato a inteligência conseguirá superá-los com sucesso. Grande necessidade de sair em busca de segurança material para atingir o que deseja.

SAGITÁRIO – Ótima oportunidade no setor comercial, com probabilidade de lucros. Bom também, para assuntos familiares e sentimentais. Sua saúde será bastante boa, o que deverá dar-lhe maior disposição ao trabalho. O seu potencial criativo continua forte.

CAPRICÓRNIO – Dia um tanto quanto agitado para você. Mas, para que tudo saia a contento, deverá tomar uma atitude otimista e inteligente e evitar o nervosismo que de nada adianta. Sucesso junto ao sexo oposto.

AQUÁRIO – Enormes probabilidades de realizar suas mais antigas esperanças. Terá também, aumentos de lucros e muito progresso profissional. Ótimo às novas amizades e ao amor. Você estará buscando descobrir o seu verdadeiro papel na sociedade.

PEIXES – Novos planos para sua elevação de cargo e de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos e personalidades públicas.

Comentários