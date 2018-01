Carro com cinco pessoas capotou na BR 060. Acidente foi no mesmo local do corrido no último dia 03

Um veículo Kia –Suol, com cinco ocupantes, da mesma família, sendo três adultos e dois menores, capotou no KM 35 da BR 060, após o motorista perder o controle do carro. A família estava vindo de Rio Verde para a cidade de Paranaíba.

O acidente ocorreu, no esmo local, onde no último dia 03, quando quatro veículos foram danificados, após rodarem na pista, que estava com pedras, que saíram do acostamento da BR.

O acidente ocorrido nesta tarde, teve as mesmas características, ou seja, o sinistro foi provocado pelas pedras e pelo fato da pista estar molhada e escorregadia. O motorista perdeu o controle do carro e saiu da pista, capotou e parou em uma plantação de soja.

Das cinco pessoas no carro, o motorista Marcos Henrique Batista Silva,23 anos, ficou preso nas ferragens e foi necessário a utilização desencarcerador, para sua retirada.

Os demais ocupantes, Miguel Alves da Silva, 38 anos, Ana Batista da Silva, 39 anos e os menores, J.M.B.S de 07 anos e A.G.S, de 10 anos, tiveram apenas luxações. Todos receberam os primeiros atendimentos no local, pelos bombeiros e socorrista da Cruz Vermelha, e foram conduzidas ao Hospital Municipal.

Vale ressaltar que as vítimas receberam os primeiros atendimentos do soldado dos bombeiros, Brito, que passava no local.

A curva da BR 060, conhecida entrada da Pedra Branca, local do acidente não tem placas de sinalização e nem as setas que possam orientar os motoristas.

Além disso, a empresa responsável pela construção do acostamento da BR, realizou um serviço de má qualidade, onde os pedriscos utilizados estão se soltando e espalhando para o meio da pista.

Essa é o segundo acidente em menos de uma semana ocorrido no local, e deixou 05 veículos danificados.

