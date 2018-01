Secretaria de Cultura e Esporte abre vagas para o Projeto Música e Arte

As Inscrições começam a partir do dia 15 de janeiro, os documentos necessários para matrícula são:

Cópia CPF e RG responsável pelo aluno;

Cópia RG, CPF ou certidão de nascimento do aluno;

Cópia comprovante de residência do responsável;

Cópia da declaração de matricula escolar do aluno;

Cópia do Cartão SUS;

1 foto 3×4 do aluno.

Obs.: O aluno que não tiver toda a documentação citada a cima não poderá frequentar o curso. Para rematrícula será solicitado somente documentos pendentes!

Normas e regulamento para matrícula no projeto música e arte

O Projeto Música e Arte oferece aulas para alunos que estão matriculados na Rede de Ensino Regular do Fundamental I e II em período de contra turno escolar. Essas aulas têm formato de oficina com aulas de 45 minutos de duração.

Para alunos do 1º ao 3º ANO do E.F., o projeto oferece gratuitamente o CURSO DE MUSICALIZAÇÃO, onde o aluno tem uma visão global dos instrumentos buscando e aperfeiçoando suas habilidades musicais, com aulas práticas e dinâmicas, juntamente com seu professor e auxiliares de música. Aprenderão noções básicas da música e dos instrumentos fazendo que tenham ou possam adquirir musicalidade para ingressar nos cursos/oficinas oferecidos posteriormente.

Para o curso/oficina de UKULELE o projeto oferece duas turmas, sendo que, o aluno deve estar matriculado do 1º ao 3º ANO para a turma 1, e do 4º ANO acima para a turma 2.

A partir do 4º ANO do E.F., o aluno pode escolher o curso/oficina no qual tem habilidade e permanecendo até o 9º ANO, mas podendo permanecer no projeto posteriormente, cursando em nível avançado, já que o projeto não oferece ainda cursos de nível médio/técnico.

O aluno poderá escolher mais de um curso para preencher o seu período de contra turno escolar, sendo na área de música, arte ou esporte, mas o quesito mínimo de permanecer com sua vaga, é manter boas notas e frequência no ensino fundamental regular (na sua escola) e no projeto.

Os cursos/oficinas são divididos atualmente em 4 níveis, onde os alunos terão de 2 a 3 aulas semanais conforme seu nível.

Para níveis 1 e 2, os alunos terão uma aula prática e uma aula teórica na semana. Já alunos dos níveis 3 e 4, terão uma aula prática, uma aula teórica e uma aula de 1h e 45 minutos nas quintas-feiras de PRÁTICA DE CONJUNTO.

As aulas teóricas serão divididas em quatro turmas e acontecerão sempre às segundas-feiras, sendo o primeiro horário oferecido para os cursos de bateria e contrabaixo e, os três horários consecutivos serão para alunos dos cursos de teclas e cordas, onde o aluno poderá escolher o horário mais acessível conforme o preenchimento de vagas (20 vagas para cada turma de teoria).

Para o curso de GUITARRA o aluno deverá ter feito um ano de violão e ter noção de acordes Maiores e menores.

Todos os alunos deverão ter seu instrumento de estudo em casa (com exceção da bateria), sendo que os alunos de cordas deverão trazer seu instrumento para as aulas para afinação constante do instrumento.

Os alunos matriculados deverão trazer para aula seu material (caderno de música, pasta catálogo e estojo) para as aulas teóricas e o seu instrumento para as aulas práticas.

As sextas-feiras serão destinadas a horários de gravação de áudio e vídeo para alunos selecionados pelos professores conforme seu desempenho e desenvolvimento durante as aulas.

Secom