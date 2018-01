Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Indecisão para tomar atitudes. Pensamentos pessimistas, sem razão de ser. Procure animar-se. Conte com a compreensão da pessoa amada. Nervosismo exagerado. Cuide-se. Possibilidade de você começar a se inquietar de modo exagerado, pois poderá estar novamente pensando em uma viagem a muito planejada.

TOURO – Trate de seus assuntos pessoais e financeiros com o máximo de cuidado neste dia, pois qualquer erro poderá acarretar-lhe sérios prejuízos, em futuro próximo. Ótimo para novas amizades e ao trabalho em equipe.

GÊMEOS – Se for casado, cuidado com sua vida conjugal. Benéfica influência astral para tratar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade profissional. Evite brigas com os inimigos.

CÂNCER – Com tato e inteligência, seu êxito será total, neste dia, principalmente no trabalho e na vida social. Dia feliz ao casamento e ao noivado e para tratar de seus interesses financeiros. Amizades bem sucedidas.

LEÃO – Pense positivamente e não se intimide diante das dificuldades que terá, durante o período. Haja conscientemente, que conseguirá resolver todos os seus problemas mais sérios. Êxito romântico e em negócios com o sexo oposto.

VIRGEM – Sua predisposição para os negócios estará exaltada e será bastante favorecido no amor. Pode tirar proveitos de parentes, uma vez que alguns deles estarão prontos a ajudá-lo em tudo o que for preciso.

LIBRA – Dia em que estará para atrair a simpatia alheia e tirar proveito de tal benefício. Contudo tome cuidado com seu orçamento, gastando somente o que for de extrema necessidade. Procure divertir-se mais. Isso vai beneficiar também todas as outras áreas da sua vida.

ESCORPIÃO – Alegre disposição mental para novas amizades e para tratar de assuntos íntimos. Melhora profissional financeira. Dentro da sua ocupação profissional, procure deixar claro junto aos seus superiores, que em matéria de trabalho, sem dúvida você é o melhor.

SAGITÁRIO – Coopere com os colegas de trabalho. Sua recompensa virá dessa cooperação. Indícios positivos de bons negócios, de lucro em suas transações comerciais e de sucesso no trabalho. O dia poderá ser muito divertido para você devido ao seu espírito mais aberto e franco.

CAPRICÓRNIO – Dia pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais. Evite atrito com seus inimigos. Não se deixe enganar por pessoas estranhas. Vênus em bom aspecto revela um período de muita harmonia dentro do ambiente doméstico.

AQUÁRIO – Empreenda uma coisa de cada vez. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, pois você poderá se prejudicar. Cuide da saúde, evite acidentes e a precipitação e não discuta com pessoas estranhas. Hoje você mostrará bastante simpático e afetuoso para com todos que o cercam.

PEIXES – Tenha muito cuidado com a precipitação, principalmente ao dirigir veículos. Cuide, também, da saúde e não intente nada de novo. Algumas oportunidades no campo profissional deverão ser aproveitadas.

