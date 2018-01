Figueirão: Secretaria de Infraestrutura inicia 2018 a todo vapor

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Figueirão iniciou o ano de 2018 a todo vapor, já tendo feito a recuperação de estrada que estava há mais de oito (8) anos desativada, que demanda à Fazenda Água Vermelha na Região do Jauru.

Utilizando apenas 3 homens, 01 caminhão, 01 pá carregadeira e 01 patrola, a equipe da Secretaria conseguiu recuperar essa estrada, deixando-a pronta para o tráfego.

A equipe total da Secretaria de Infraestrutura tem 12 homens em campo e 06 na administração, cuidando para que todo o serviço seja monitorado e bem distribuído.

Segundo o Secretário Denivan Barbosa, na próxima semana em reunião com o prefeito Rogério e o vice-prefeito Fernando, serão definidos os próximos serviços da Secretaria nas estradas rurais, de acordo com o levantamento feito in loco pelo prefeito durante o recesso de fim de ano da prefeitura.

Durante o recesso, o prefeito Rogério, acompanhado do secretário de Infraestrutura Denivan e do chefe de obras Robertão visitaram toda a área rural do Município, fazendo um levantamento das reais necessidades de serviços nas estradas e vistoriaram pontes que precisam ser reformadas a também mata-burros que precisam ser trocados. Desse levantamento foi criado um cronograma de obras que vai definir as prioridades dos próximos serviços da Secretaria de Infraestrutura.

Fonte: Assecom/PMF/RubemVasconcellos

