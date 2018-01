Dr. Maia projeta ampliar prédio da Câmara, retomar o “Costa Rica com Cristo” e investir em modernização

Em 2018, como presidente da Câmara Municipal de Costa Rica-MS, o vereador José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), planeja retomar a realização do evento gospel “Costa Rica com Cristo”, com a presença do pastor evangélico Cláudio Duarte; apoiar a criação da associação dos migrantes nordestinos; promover um encontro estadual de vereadores com palestras de renomadas figuras políticas, como o senador Magno Malta (PR-ES), o senador Álvaro Dias (PODEMOS-PR), e o jurista Luiz Flávio Gomes. Além disso, Dr. Maia pretende investir em melhorias e ampliação do prédio da Casa de Leis costarriquense.

Na condição de vice-presidente da Mesa Diretora, Dr. Maia assumiu a presidência da Câmara no dia 1º de janeiro de 2018, um dia após o vereador Lucas Lázaro Gerolomo (PSB) – até então o presidente – renunciar ao cargo, cumprindo acordo político firmado com os 11 parlamentares municipais de Costa Rica.

Entre as propostas do novo presidente, está o objetivo de retomar a realização do festival gospel de música intitulado “Costa Rica com Cristo”, por meio de parceria com o Conselho de Pastores e Lideranças do município, e com o Poder Executivo costarriquense.

“Nós temos que reviver o ‘Costa Rica com Cristo’. Fazem vários anos que não acontece este evento. Eu quero me reunir a partir do mês que vem com a associação dos pastores de Costa Rica para nós traçarmos como que vai ser. A intenção é realizar um evento regional, atraindo pessoas de Costa Rica e dos municípios vizinhos. O meu sonho desde 2015 é trazer para este evento o pastor Cláudio Duarte, algo que vamos tentar implementar nesse ano”, afirmou o vereador democrata.

Na presidência da Câmara, Dr. Maia também projeta realizar um encontro político em Costa Rica ainda esse ano, em parceria com a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UNCVMS), tendo como público-alvo autoridades do estado, sobretudo parlamentares municipais, prefeitos e vice-prefeitos. Para ministrarem palestras nesse encontro, Dr, Maia contou que vai convidar o senador Magno Malta, o senador Álvaro Dias, e o renomado jurista e professor de direito Luiz Flávio Gomes – proprietário da rede LFG de ensino na área jurídica.

Outra meta do novo presidente da Câmara é apoiar e fomentar a criação da associação dos nordestinos de Costa Rica, entidade que vai representar os moradores nordestinos que residem no município. “Já estamos trabalhando com toda documentação para nós criamos a associação. A partir da existência da entidade, é possível que a gente realize em Costa Rica, por exemplo, as festas tradicionais do Nordeste, para que as pessoas que estão a milhares de quilômetros de seus familiares possam festejar com seus amigos, com seus parentes, valorizando e resgatando a cultura nordestina em nosso município”, comentou Dr. Maia.

O novo presidente da Câmara também disse que vai adotar várias medidas inovadoras durante o mandato, investindo em modernização. Ele informou que em sua gestão as sessões do Legislativo Municipal serão transmitidas em tempo real nas redes sociais e no site da Casa de Leis, com o uso de um moderno sistema de câmaras filmadoras operadas por controle remoto.

Além disso, Dr. Maia anunciou que vai implantar um sistema de assinatura digital dos projetos e documentos que tramitam na Câmara, gerando economia de papel. O voto eletrônico – com o registro do voto dos vereadores em uma plataforma digital – é outra novidade que o novo presidente afirmou que irá implementar durante o seu mandato.

Já em relação à estrutura física da Câmara, Dr. Maia explicou que será construída uma nova fachada do Parlamento Municipal, em substituição à antiga, além de serem promovidas melhorias nos banheiros da sala da presidência e do Plenário. Ainda segundo ele, se houver orçamento disponível, vai ser feita a ampliação do prédio da Casa de Leis, com a construção de mais oito salas em um terreno vago que hoje é utilizado apenas como garagem de veículos e que fica ao lado da Câmara.

Com essa ampliação, Dr. Maia pretende transferir oito gabinetes dos vereadores – que estão alocados no atual prédio – para a nova estrutura a ser construída, abrindo espaço para ampliar a sala da Secretaria-Geral, a sala da Tesouraria, e também possibilitando a construção de uma sala para abrigar o arquivo morto da Câmara, uma sala de imprensa e outra sala para a Controladoria-Geral.

A criação de uma ouvidoria da Câmara é mais um do projetos que o presidente da Casa de Leis projeta implantar em 2018. “Com essa iniciativa, o cidadão poderá telefonar para a ouvidoria que nós vamos criar e apresentar críticas, elogios e opiniões, inclusive para nós ouvirmos o que tem que melhorar no atendimento dos moradores que procuram atendimento na Câmara”, explicou.

O democrata Dr. Maia está no terceiro mandato como vereador e já havia ocupado a presidência da Câmara no ano de 2015. Nesse ano, ele vai gerir um orçamento total da Câmara de R$ 4,1 milhões, teto máximo de despesas da Casa de Leis fixado para 2018, o que representa um aumento de 12,32% em relação ao ano passado – cujo limite de repasses foi estabelecido em três milhões e 650 mil.

O mandato de Dr. Maia como presidente acaba no dia 31 de janeiro de 2018, quando então a Câmara vai realizar uma nova eleição para escolha da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020.

