Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

Inácio sente-se mal e conta para Lucerne que deseja voltar para Portugal. Lucinda ofende Emília e é obrigada a deixar a casa da tia. Natália tenta consolar Helena. Celeste desconfia que Eunice esteja grávida. Eunice afirma a Celeste que não contará sobre sua gravidez para Reinaldo. Lucerne dá o dinheiro para Inácio comprar sua passagem para Portugal. Tomaso e Natália fogem do restaurante onde estavam jantando sem pagar a conta. Alzira não aceita abandonar a sociedade no negócio da geleia. Celina vê Artur com uma caneta de alto valor e desconfia. Conselheiro questiona Vicente sobre seu casamento. Tereza volta para a casa de Fernão. José Augusto pede que Delfina não deixe Fernão destratar Tereza. José Augusto pede que Henriqueta fique perto de Mariana enquanto ele estiver no Brasil. Inácio compra uma passagem no próximo navio para Portugal e mente para Lucinda sobre a data do embarque.

PEGA PEGA

Aníbal confessa que foi ele quem cortou os freios do carro de Mirella. Athaíde decide fugir com Lígia. Douglas pede a Nelito que convença Raquel a deixar Gabriel no Brasil. Nelito aceita o cargo de chefia no hotel. Gabriel confessa a Raquel que nunca foi tão feliz morando com o pai. Maria Pia se nega a conversar com Bebeth. Athaíde consegue retirar a tornozeleira eletrônica e se prepara para deixar o país com Lígia. Mônica afirma em seu depoimento que Malagueta não fazia parte do grupo de Timóteo. Antônia avisa a Maria Pia que seus pais estão encrencados. Athaíde e Lígia entram em seu jatinho particular.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Laerte sai do quarto de Duda sem deixar vestígios de sua presença. Gael se irrita quando Clara o ofende, e Patrick defende sua cliente. Bruno pede que Gustavo lhe indique um advogado para tratar do fim de seu casamento. Tônia decide não aceitar o divórcio de Bruno. Tomaz incentiva Lívia a namorar. Mariano tem uma ideia para enganar Sophia e pede a ajuda de Xodó. Odair se insinua para Aura. Renato estranha a presença de Adinéia no hospital para buscar Samuel. Laura e Rafael contam para Renato que pretendem se casar. Leandra recebe o sócio misterioso. Juvenal se entristece ao ver Estela cuidar de Amaro. Diego se despede de Melissa e volta para Pedra Santa. Aura e Gael reatam o namoro. Xodó pede para Maíra fingir que é namorada de Mariano. Diego aparece no bordel. Caetana leva Herculana para conhecer o pai. Laerte ameaça Duda.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BAND

AMOR PROIBIDO

Resumo não divulgado pela emissora

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

APOCALIPSE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários