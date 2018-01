Após assaltar posto de combustíveis, dupla morre em confronto com a Polícia em Jataí

Dois homens, acusados de assaltar um posto de combustíveis na cidade de Jataí, no Sudoeste Goiano, morreram durante uma troca de tiros com policiais militares do 15º BPM , na noite desta sexta-feira (05).

Segundo as primeiras informações, os policiais estavam fazendo ronda na região do setor Hermosa quando foram acionados para atenderem uma ocorrência de assalto em um Posto situado na BR 158 próximo ao condomínio Barcelona, perímetro urbano de Jataí.

Ao perceber a aproximação das viaturas, os assaltantes reagiram e atiraram contra a polícia, que revidou e baleou a dupla. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Com os criminosos foram apreendidos duas armas de fogo com munições deflagradas e algumas intactas, uma quantia em dinheiro que havia sido roubada no Posto de combustível.

Diante da Situação os objetos foram aprendidos e encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Jataí para os devidos procedimentos. O IML foi acionado para recolher os corpos no Hospital das Clinicas e levar para o IML de Jataí para os devidos exames cadavéricos.

Até o inicio da manhã deste sábado apenas um dos indivíduos mortos no confronto com a polícia foi identificado oficialmente o nome dele é Juliano Soares Santos .

Repórter Mari JTI/ PlantãoJTI/Texto Plantão JTI

