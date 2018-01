Administração de Costa Rica lança Concurso Público com 43 vagas

O Governo Municipal de Costa Rica – MS abriu inscrições na última terça-feira (02), para Concurso Público com 43 vagas para diversos setores da administração.

Edital está publicado na Edição N° 2.068/Ano XII do Diário Oficial de Costa Rica. Entre as páginas 02 à 27, traz todas informações para realização do concurso e relação de vagas.

O secretário de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, Paulo Renato Andriani, que também é o presidente da comissão do Concurso Público, disse que o processo corre normal e que as inscrições ficam abertas até dia 28 de janeiro de 2018. “Iniciou no dia 02 as inscrições e segue até dia 28 deste mês, que podem ser feitas via internet pelo site: www.klcconcursos.com.br com valor de R$ 41,25. Além do edital outras informações devem ser tiradas pelo site acima”, falou o secretário.

Confira as vagas disponíveis:

Agente Digitador – 05 vagas

Assistente Administrativo – 01 vaga

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – 05 vagas

Auxiliar de Enfermagem – 02 vagas

Auxiliar de Serviços Diversos – 05 vagas

Engenheiro Civil – 01 vaga

Engenheiro Sanitarista Ambiental – 01 vaga

Faxineira – 05 vagas

Motorista de Transporte Escolar – 02 vagas

Motorista I – 01 vaga

Motorista II – 02 vagas

Operador de Máquinas – 02 vagas

Pedreiro – 01 vaga

Professor – Educação Infantil Creche – 05 vagas

Professor – Ensino Fundamental Ano Iniciais (1º ao 5º ano) – 05 vagas

Segundo o edital do concurso público 001/2017, a prova teórica será aplicada no dia 18 de fevereiro de 2018. As documentações da prova de títulos deveram ser entregues na mesma data da prova teórica.

A prova prática prevista para acontecer no dia 04 de março.

Todas as informações ou dúvidas acesse o site: www.klcconcursos.com.br

