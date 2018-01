Mulher morre dentro de ambulância e acompanhante foge em meio a matagal

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, morreu nesta quinta-feira (4) quando era socorrida de um assentamento, na cidade de Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no fim da tarde de quinta (4) com a informação de que a vítima teria sido atropelada por um trator, em um assentamento. O comunicante do fato foi orientado a ir até o local do atropelamento para passar mais informações, e no local disse que a mulher não apresentava fraturas e ainda estava respirando.

Uma ambulância foi acionada e socorreu a mulher junto de um homem. Já no meio do caminho, os bombeiros cruzaram com a ambulância e a vítima foi transferida de veículo. Momento em que foi constatado que ela estava morta, mas não apresentava nenhuma fratura contradizendo o atropelamento.

Ainda de acordo com o site Nova News, ao ser informado de que seria levado para a polícia para prestar esclarecimentos sobre a morte, o acompanhante fugiu dos socorristas em meio a um matagal, na MS-134.

A polícia agora investiga o caso, e não há informações se o homem foi localizado.

*Midia Max

