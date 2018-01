Fazenda 3R fez o pré lançamento da venda de cupim e linguiça de carne Nelore em Chapadão do Sul

Da paixão pela raça ao prazer de produzir o alimento que vai a mesa da maioria dos brasileiros, tornando um dos grandes pioneiros na criação de gado nelore, o embaixador da carne do MS, Rubens Catenacci, esteve nesta sexta-feira 05, em Chapadão do Sul, fazendo o pré-lançamento do cupim temperado e da lingüiça de boi que a Fazenda 3R está começando a produzir, e que dentro em breve estará em todos os supermercados de Chapadão do Sul.

Em Chapadão do Sul, Rubens Catenacci, acompanhado do vereador Edgar, representando o prefeito Rogério Rosalin, visitou o prefeito municipal, João Carlos Krug, oportunidade em que fez a entrega do Cupim temperado e da linguiça de bovina para o prefeito.

Após visitar o prefeito, Rubens Catenacci, esteve no Mega Atacadista, fazendo a apresentação do novo produto da 3R, ao sócio-diretor proprietário Edson.

O prefeito agradeceu a visita do embaixador da carne, e falou que é com muita alegria que ele vê esse projeto novo e inovador em nossa região, afirmando que Rubens Catenacci é um empreendedor de respeito e é deste tipo de pessoas que o Brasil, precisa de pessoas que acredita no desenvolvimento de sua região, gerando novos investimentos, mais empregos e oferecendo carne qualidade, para a população. ]

O prefeito afirmou ao embaixador da carne, que o seu município está de portas abertas para receber esse produto e acredita que assim que estiver tudo pronto, com certeza muitos empresários do ramo, irão com certeza aderir ao produto.

O diretor proprietário do Mega Atacadista, Edson, também afirmou que vê essa é uma ideia brilhante do empresário Rubens Catenacci, é um projeto que merece o apoio e acompanhamento dos empresários da região, dos consumidores.

Sobre o produto apresentado, o empresário afirmou que tem certeza da sua qualidade e afirmou que temos que aprender a gostar, a valorizar e defender nos nossos produtos que são feitos na nossa região, que tem mais qualidade. “Podem contar com nós, que estaremos defendo essa iniciativa e vamos lutar para que isso seja um sucesso” finalizou o empresário.

Rubens Catenacci disse que procurou primeiro o prefeito João Carlos Krug, que além de um excelente administrador é seu amigo pessoal, para mostrar a qualidade do que estamos fazendo, que é a linguiça da carne de boi e o cupim temperado, produtos de qualidade, para ser apreciado e consumido pela nossa população.

Catenacci, disse que em primeira mão, os produtos estão sendo lançado em nossa região, mais em breve será feito o lançamento a nível estado e posteriormente Brasil.

Veja o Video sobre Raça Nelore da Fazenda 3R

https://www.youtube.com/watch?v=jSVDwptsJuI&feature=youtu.be

Lembrou o embaixador da carne, que no mês de julho esse produto já foi apresentado na capital Paulista, durante um evento que reúnem os maiores apreciadores da carne de qualidade do mundo e teve aprovação por unanimidade.

“Hoje temos o melhor cupim do Brasil e estamos promovendo a versão temperada que trará mais praticidade para os consumidores. Além disso, o diferencial e a novidade estão por conta da lingüiça fabricada com carne de boi. Posso garantir que as pessoas vão se surpreender com o sabor”. Afirmou Catenacci.

Os produtos já podem ser adquiridos no Tatersal da fazenda 3R, que fica na cidade de Figueirão. Maiores informações e compras pelo fones: 67 . 3274.1162 ou 1262

