Costa Rica: Brasil será sede do Campeonato Mundial de MTB 24 Horas Solo WEMBO 2019

A WEMBO (World Endurance Mountain Bike Organization) em parceria com a Roma Sports MKT realizará o Campeonato Mundial de MTB 24 Horas Solo em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, em julho de 2019. A Roma Sports é conhecida por eventos de 24 horas e Brasil Ride, e seu fundador, Mario Roma, também é reconhecido no segmento do mountain bike como um ciclista de provas por etapas em todo o mundo e em competições de 24h, conquistando uma medalha de bronze em sua categoria no Mundial de MTB 24 Horas, em 2010.

O fundador da WEMBO, Russ Baker, dá as boas-vindas aos ciclistas: “A WEMBO procura continuamente expandir os países que realizam os eventos WEMBO para fornecer novas experiências aos atletas. Estamos muito felizes em poder adicionar o Brasil à família WEMBO. O mundo inteiro sabe como o Brasil pode fazer um grande evento esportivo e seu entusiasmo pelo esporte. Estou certo de que todos os ciclistas vão querer experimentar isso. Quero agradecer ao Mario Roma por ter promovido essa nova e emocionante fase no desenvolvimento da nossa entidade”, diz Russ.

Assim como Russ Baker, Mario Roma também promete acolher os atletas do mundo todo. “Vamos trabalhar forte para que até o início de 2018 tudo esteja pronto para o Mundial WEMBO que iremos receber aqui no Brasil. Estou muito feliz com esta parceria com a entidade, em poder organizar o primeiro mundial de MTB de 24 horas no Brasil. Ter participado pessoalmente de várias competições de 24 horas despertou em mim o desejo de um dia ver campeões mundiais coroados no Brasil”, enaltece Mario.

“É uma ótima experiência que temos como organizadores do Brasil Ride, hoje conhecido como o Giro de Italia do MTB, e isso nos dá a confiança para realizar um campeonato mundial que certamente permanecerá na história. O envolvimento do Brasil, do Governo do Mato Grosso do Sul e da cidade da Costa Rica deixa a nós, da Brasil Ride, 100% orgulhosos. Essa sinergia fará deste campeonato mundial um momento histórico. Espero todos na Costa Rica, em julho de 2019”, completa Roma.

Campeã mundial de MTB 24 horas na elite em 2015, a norte-americana Sonya Looney fala de suas experiências no País anteriormente: “O Brasil é um dos meus países favoritos que corri até hoje. As pessoas são calorosas e acolhedoras, e a paisagem é verdadeiramente única. Ao receber o Mundial da WEMBO no Brasil, a Roma Sports mostra que é altamente organizada e que realmente faz grandes eventos”, assegura Sonya.

O município de Costa Rica está localizada no Estado de Mato Grosso do Sul, no sul da região Centro-Oeste do Brasil, a cerca de 1000 km a noroeste do Rio de Janeiro e a 600 km a sudoeste de Brasília, Capital Federal.

