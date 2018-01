Bandido armado assalta padaria em Chapadão do Sul

O primeiro assalto à mão armada em Chapadão do Sul se deu numa padaria localizada na Avenida Rio Grande do Norte com a rua campo Grande por voltar das 7 horas (MS) na manhã de hoje. O ladrão estava armado com uma pistola que – provavelmente – era de brinquedo (simulacro) e fugiu num Gol Vermelho estacionado na rua Paranaguá com R$ 200,00 do caixa

O estabelecimento abre bem cedo porque atende operários da Cerradinho que pegam ônibus num ponto das proximidades. Diariamente um conhecido “freguês” da Polícia Militar compra pão no local. Estranhamente hoje ele chegou acompanhado de um desconhecido, pagou os pães com R$ 100,00 e ainda tumultuou o ambiente com reclamações do atendimento.

Quando todos os clientes foram embora chegou o assaltante com uma camiseta na cabeça e a pistola na mão. Uma pessoa viu que ele correu na direção da rua Paranaguá e entrou num Gol vermelho. Câmeras de segurança flagraram a fuga. A Polícia Militar segue em diligências e descobriu que o mesmo veículo esteve numa conhecida boca de fumo da cidade.

*César Rodrigues – Chapadense News

