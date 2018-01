Autoridades se reúnem com governador do estado e garantem melhorias para Alcinópolis

Novas ruas e avenidas de Alcinópolis receberão drenagem e pavimentação asfáltica em breve, é o que afirma o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, que, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, Valdeci Passarinho, e os vereadores Angelo do Nicola e Valter Roniz, estiveram nesta quinta-feira (04) reunidos com o governador Reinaldo Azambuja e o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Junior Mochi.

No encontro, que aconteceu em Rio Verde-MS durante o lançamento de obras no município, Azambuja garantiu que em pouco tempo deverá sair a ordem de serviço para a execução da obra que tem recursos financeiros de emenda parlamentar do Deputado Federal Carlos Marun e contra partida do governo estadual, contemplando as seguintes ruas de Alcinópolis: parte da Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, da rua Pedro Mendes de Oliveira, ligando à Avenida Joaquim Pereira França, próxima a rotatória da saída para Costa Rica.

Na oportunidade, Reinaldo Azambuja reafirmou o compromisso com a Prefeitura e Câmara Municipal de Alcinópolis de destinar ao município 1 milhão de reais para serem investidos em serviço de recapeamento de ruas e avenidas da cidade. “Foi com muita alegria que começamos o ano de trabalho com este encontro importante e muito especial que só nos trouxe boas notícias. Obrigado ao governador Reinaldo e ao deputado Junior Mochi por nos receber com a atenção e o apoio de sempre”, disse o prefeito Dalmy.

Valdeci Passarinho ressaltou a importância da parceria entre Prefeitura e Câmara com o Governo do Estado. “Quem ganha com a união do nosso trabalho é a população alcinopolense. Na oportunidade agradeço ao governador pelos investimentos destinados ao nosso município”, encerrou.

*Assessoria Imprensa Alcinópolis