A Uniggel Sementes, vai realizar no próximo dia 27, a partir das 08hs00 (BR), na fazenda Santa Maria, no município de Chapadão do Céu, a 17ª edição do seu Dia de Campo – Tecnologia: Evolução que gera Produtividade.

Será um dia de muito conhecimento que irá proporcionar ao produtor, aumento de produtividade com sustentabilidade, onde será abordado temas sobre as mais novas tecnologias.

O Dia de Campo, terá a presença de várias empresas parceiras da Uniggel Sementes e importantes palestras.

