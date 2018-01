ROTAI faz mais uma apreensão de drogas e mostra que o tráfico não tem vez em Coxim

ROTAI (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior), equipe de elite da Polícia Militar, fez mais uma grande apreensão de maconha nesta quinta-feira (04) em Coxim. A droga ainda não foi pesada, mas, informações preliminares dão conta de mais de 50 quilos.

O entorpecente era transportado num VW Polo, com placas de Goiânia (GO), que era ocupado por um casal e uma criança. Ele foram abordados enquanto almoçavam num restaurante, as margens da BR-163, no perímetro urbano de Coxim.

Foto: Alisson Silva

Inicialmente, Erike Mendes Rosário, de 26 anos, que dirigia o carro negou. Segundo os policiais, tanto ele quanto sua esposa, Andreia Alves da Silva, também de 26 anos, estavam tranquilos. Mesmo assim, a ROTAI decidiu vistoriar o veículo.

Nos primeiros minutos os policiais notaram um fundo falso, de onde saíram os primeiros tabletes de maconha. Com isso Rosário confessou o transporte do entorpecente e indicou outros locais do carro onde estava o restante da droga.

Foto: Alisson Silva

De acordo com a ROTAI, a maconha vinha do Paraguai e seria levada para Rondonópolis (MT). Os envolvidos, a droga e o carro foram levados para a delegacia. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência, pois o filho do casal estava no carro.

Essa é a segunda apreensão de entorpecentes que a ROTAI faz em sete dias em Coxim, mostrando aos traficantes que esse crime não tem vez na região norte de Mato Grosso do Sul. No último dia 29, eles apreenderam mais de uma tonelada de maconha em Coxim, uma das maiores apreensões já registradas.

Foto: Alisson Silva – Sheila Forato ediçãoms

