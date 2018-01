Prefeito Rosalin recebe vereadora Flavia Bravo para solicitar mais serviços

A vereadora Flávia Bravo esteve no gabinete do prefeito Rogério Rosalin para organização das suas metas e demandas para 2018 e solicitar alguns serviços necessários para a nossa população.

O prefeito solicitou a sua equipe que a atenda e a vereadora aproveitou a oportunidade para agradecer pelos cinco (5) mata-burros instalados nas regiões do Quati, Santa Tereza e Morrinhos; pela manutenção de estradas solicitadas por ela; pela instalação de ar condicionado na UBS Sudalidio de Amorim Malaquias; pela reforma da Ponte da divisa de Figueirão e Camapuã, lembrando do objetivo da instalação de uma ponte de concreto no local, em parceria com o governo do Estado através de solicitação do deputado Jr Mochi; e por toda atenção que lhe foi conferida com atendimentos de solicitações diversas em 2017.

A vereadora confirmou que a meta é continuar fazendo sempre o melhor para nossa população da zona urbana e rural e reafirmou sua parceria.

O prefeito Rogério falou sobre a importância de ter uma representante no legislativo que trabalha pelo campo e pela cidade, sendo moradora da zona rural e usuária das nossas estradas com grande frequência.

Fonte: Assecom/PMF

