Governo federal anuncia taxas mais atrativas para FCO

As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão diminuição nas taxas de juros previstas nos financiamentos do Fundo Constitucional e Desenvolvimento, coordenados pelo Ministério da Integração Nacional. O anúncio feito nesta quarta-feira (3), tem objetivo de estimular a contratação da linha de crédito abonada pelo governo federal e que de janeiro a outubro de 2017 totalizou mais de R$ 20,5 bilhões.

Com crescimento de 73% em relação ao mesmo período de 2016, o aporte federal contribui para o aquecimento da economia ao estimular atividades produtivas e gerar emprego e renda.

Diante da nova metodologia de cálculo adotada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), os número registrarão os seguintes patamares: operações não rurais passam a ter taxas de juros anuais que devem variar de 5,19% a 8,92% para os Fundos Constitucionais, e de 8,24% a 10,78% para os Fundos de Desenvolvimento, de acordo com o tipo de contratação e a finalidade do projeto.

Em determinadas situações, a redução pode chegar a 44% em relação às taxas que vigoraram em 2017. Para o setor rural as condições permanecem as mesmas, com encargos entre 5,65% e 10,41% ao ano – os mais baixos praticados para financiamentos no País. Aproximadamente R$ 39,5 bilhões estão disponíveis para atender a inciativas de setores e portes diversos em 2018.

Os encargos para contratações, agora, passam a ser referenciados aos juros da Taxa de Longo Prazo (TLP), ponderados por fatores de atualização monetária, de desequilíbrio regional e de bônus de adimplência. Antes, as taxas tinham tradicionalmente vigência de um ano, definidas pelo CMN.

A mudança vai garantir encargos mais adequados à tendência de juros da economia e ao padrão de renda dessas regiões, além de assegurar maior transparência ao processo de fixação dos valores.

Para o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, as novas taxas de juros serão um novo estímulo para que empresários possam implementar suas atividades.“É uma medida que vem ao encontro de outras mudanças que adotamos no sentido de facilitar o acesso ao crédito. São recursos assegurados para dinamizar a economia no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com condições cada vez mais facilitadas”, concluiu.

*Correio do Estado

