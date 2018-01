Em dois meses de Piracema, polícia apreende 1 tonelada de pescado

Em quase dois meses da Piracema, a PMA (Polícia Militar Ambiental) apreendeu 1.232 quilos de pescado extraídos irregularmente de rios e cabeceiras de Mato Grosso do Sul. O número é 65,81% superior ao mesmo período da operação passada, quando o total de flagrantes foi de 743 quilos.

O período de defeso para proteção dos peixes durante a reprodução teve início em 5 de novembro de 2017.

Entretanto houve redução de 16,7% no número de autuações: 30 até o momento, sendo 28 presos por pesca predatória e 2 com pescado sem declaração de estoque (que não configura crime ambiental). Na operação passada, foram 36 autuados, com 32 presos e 4 por falta de declaração de estoque.

O valor em multas nesta piracema chegou a R$ 131,2 mil. Na operação passada atingiu a marca dos R$ 64,5 mil.