Definidos os vencedores do Ilumina Chapadão

foram conhecidos os vencedores da Promoção Ilumina Chapadão que visava estimular os cidadãos para que decorassem suas casas e comércios, premiando em dinheiro as melhores decorações natalinas nas residências e comércios de Chapadão do Sul. A promoção foi realizada pela Associação Comercial de Chapadão do Sul, ACE, juntamente com a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Câmara de Vereadores de Chapadão do Sul.

Após mais de 3.100 votos da população sul-chapadense e da imprensa local, foram definidos os vencedores. Na categoria Comercial a grande vencedora foi a loja Cereja Brasil, e o segundo lugar para a loja Alô Bebê. Já na categoria Residencial, o primeiro lugar ficou para a casa localizada na Av. 16, nº 1283 e o segundo lugar para casa localizada na Rua 10, 1471.

A Associação Comercial e seus parceiros agradecem a todos que enviaram a decoração. Os ganhadores poderão retirar o prêmio no dia 31 de dezembro, na Praça de Eventos durante os shows ou no dia 05 de janeiro na Associação Comercial.

A Prefeitura de Chapadão do Sul agradece a parceria existente com o Legislativo Municipal, Associação Comercial e imprensa, e ratifica a parabenização para a população que enfeitou as casas e o comércio sul-chapadense.

Comentários