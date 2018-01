Virada do Ano em Chapadão do Sul contou com a presença de mais de 10 mil pessoas na Praça de Eventos

A esperança em dias cada vez melhores pela população sul-chapadense foi refletida na festa da virada, realizada na Praça de Eventos, no dia 31 de dezembro. Com um público de mais de 10 mil pessoas, a população lotou a Praça de Eventos, com muita animação, alegria e paz.

Com um ambiente familiar, a noite começou com a divulgação dos ganhadores do Ilumina Chapadão e o sorteio do Natal Premiado, promovidos pela Associação Comercial de Chapadão do Sul, ACE. Logo após, iniciou o show da Banda Oxigênio que animou o público presente até às 23h40, quando as autoridades locais subiram ao palco para realizar os agradecimentos do ano que passou e desejar um próspero 2018.

Em sua fala, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, agradeceu a presença das mais de 10 mil pessoas no local e refletiu sobre o ótimo ano que foi 2017 para Chapadão do Sul. “Eu já fui prefeito de Chapadão do Sul, por isso, posso afirmar que 2017 foi o melhor ano para Chapadão do Sul. Foram diversas obras de infraestrutura que melhoraram a qualidade de vida da população sul-chapadense, uma demanda importante que a população reivindicava. Para 2018, continuaremos o efetivo trabalho, junto com o Legislativo Municipal, que tem sido um grande parceiro da Prefeitura nesta gestão”, finaliza.

Além do prefeito João Carlos Krug, estavam presentes no palco os secretários: Guilherme Diniz (Governo), Ivanor Zorzo (Obras), Wander Viegas (Cultura e Esporte), Maria das Dores (Assistência Social), Felipe Batista (SEDEMA), Guerino Perius (Educação), Itamar Mariani (Finanças e Planejamento), Dinho (Administração), Ricardo Bannak (em exercício de Infraestrutura e Projetos), além dos vereadores: Elton Silva, Mika, Alírio Bacca, Professor Cícero, Alline Tontini e Toninho Assunção e o presidente da ACE, Paulo Pereira da Rosa. A locução do evento estava por conta de Luciano Lenes.

Após, a banda de São José do Rio Preto, Oxigênio continuou com seu animado show.

Fonte: Prefeitura Chapadão do Sul

