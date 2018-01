PM prende autores de sequestro ligados ao PCC em Paranaíba

Três jovens de 19 anos e um de 25 foram presos pela Polícia Militar na tarde de domingo (31) por volta das 15h, por sequestrar e manter em cárcere privado um garçom de 23 anos em Paranaíba (MS). Na residência de um dos autores a Polícia encontrou 21 gramas de maconha, 2,2 gramas de crack, além de uma quantidade de haxixe e um caderno com o estatuto do PCC (Primeiro Comando da Capital). O caso ocorreu na rua Tamoio no bairro Industrial de Lourdes.

De acordo com as informações policiais, os militares foram acionados a comparecer em um bar na rua Perimetral onde quatro pessoas estavam agredindo e ameaçando de morte um homem.

Ao chegar no local a PM foi avisada de que os jovens estavam numa casa na rua Tamoio, e após rondas pela região os autores foram localizados. Os policiais revistaram os homens, mas nada de ilícito foi localizado e a possível vítima relatou a Polícia durante a abordagem que estava sendo vítima de sequestro, tortura psicológica e física e que eles haviam queimado seu pé esquerdo.

Segundo a vítima, ele teria sido sequestrado por volta das 6h30 e mantido preso numa residência até às 12h30, quando foi levado para casa de outro autor.

A Polícia Militar deu voz de prisão aos homens e foi até a residência de um dos autores onde encontraram cerca de 21 gramas de maconha, 2,2 gramas de crack, além de uma quantidade de haxixe e um caderno com o estatuto do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O homem vítima do sequestro que teve o pé esquerdo queimado, também ficou preso no 1º Distrito de Policia Civil, pois havia em seu desfavor um mandado de prisão.

*JP NEWS

