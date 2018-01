AGRONEGÓCIO de Chapadão do sul ganha destaque nacional no Notícias Agrícolas que entrevistou o presidente do Sindicato Rural, Lauri Dalbosco

O presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, Lauri Dalbosco, foi o entrevistado do canal Notícias Agrícolas, um dos mais importantes veículos do agronegócio do Brasil. Profundo conhecedor de temas ligados à agricultura e pecuária ele traçou um panorama geral do estágio atual da cultura de soja pós 12 dias de “seca” no começo do plantio no município antes da situação se normalizar com as chuvas de pelo menos 200 milímetros desde o natal. A safra está com 80 % no processo vegetativo e começa a entrar numa etapa que exige cuidados redobrados.

VEJA a integra da entrevista que foi reproduzida no circuito nacional, no mundo do agronegócio, no link abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=COYVDMEx_RE&feature=youtu.be

