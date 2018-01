Acidente na BR 060 envolvendo 04 veículos. Entre eles o carro da reportagem do site ocorreionews

No início desta noite um acidente na BR 060, cerca de 35 km de Chapadão do Sul, em frente ao armazém da fazenda São Caetano, no município de Chapadão do Sul, envolveu 04 veículos, entre estes o carro do site ocorreionews, que estava fazendo a cobertura jornalística.

No total foram duas rodagens na pista, devido as pedras soltas do estacionamento construído na rodovia.

Por volta das 18hs30 minutos, Rafael e sua mãe Marli, que vinham do interior do Paraná, em um VW Voyage, prata, rodou na pista e devido à baixa velocidade, parou sobre o estacionamento. Mãe e filho nada sofreram.

Segundo dona Marli, cerca de 20 minutos, outro Voyage, com o casal, Roque Aldacir Rotilli e sua esposa Debora, moradores de Chapadão do Sul, que também retornavam do Estado do Paraná, perdeu o controle nas pedras e capotou e somente parou cerca de 30 metros dentro da lavoura de soja. Segundo informações, a esposa do senhor Roque, teve fratura em um dos braços.

Cerca de 30 minutos, quando os bombeiros já haviam socorridos Roque e sua esposa, Um Honda Civic, com placas de Paraíso das Aguas, que tinha o casal, Danilo Boteca e sua esposa, moradores de Chapadão do Sul, que também retornavam do Paraná, perderam o controle do carro na curva e colidiu na lateral do Toyota Corola do site ocorreionews, capotando e caindo no aterro.

O casal, foi socorrido pelas pessoas presentes no local. Danilo ficou com parte do corpo fora do carro e graça a intervenção rápida das pessoas, levantando o carro, conseguiram tira-lo juntamente com sua esposa.

Apesar da gravidade do acidente, o casal saiu caminhando do Honda, reclamando apenas de dores no corpo e foi transportado por um parente, que também estava na viagem com ele, para o hospital municipal.

O jornalista Adejair Morais, que estava fazendo a cobertura do acidente, conta que se salvou por milagre de Deus. ” Como haviam muitos carros parados nos acostamento e muito gente, eu estava com minha lanterna dando o alerta para os demais carros, quando em determinado momento, o Honda Civic, que vinha de Paraíso das Águas, acabou se perdendo na curva e veio para cima do meu carro, que estava estacionado no acostamento, percebi que ele iria colidir e saltei para o meio da pista e isso me salvou de ser atingindo pelo carro” contou jornalista.

