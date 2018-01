Governo Municipal investe na modernização da iluminação de Costa Rica

A Gestão Municipal de Costa Rica – MS por meio da Subsecretaria de Administração está modernizando a iluminação das ruas Ambrosina Paes Coelho e Tércio Teixeira Machado e as adjacentes chegando na Avenida José Ferreira da Costa Rica, lâmpadas de sódio estão sendo mudadas por LED.

De acordo com processo licitatório Nº 2172/2017 – Tomada de Preço Nº 21/2017, vencido pela empresa Laser Iluminação Eireli – ME, será investidos R$358.169,76 em 305 braços ornamentais equipados com luminárias de LED.

“Estamos avançando na troca das lâmpadas de sódio por LED, com isso além de economizar energia, conseguimos levar uma melhor iluminação agora para ruas do centro e num futuro próximo para os bairros de Costa Rica”, falou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Conforme a subsecretária de Administração Liliane de Campos as substituições já ocorreu em algumas avenidas e agora o projeto é levar aos bairros “ nosso objetivo com esse projeto é reduzir o consumo de energia e garantir um boa reprodução de cores, com excelente visibilidade, durabilidade, alta eficiência e segurança”, frisou.