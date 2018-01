Figueirão foi contemplado com R$ 650 mil de emendas parlamentares

A última semana do ano foi de grande trabalho na prefeitura de Figueirão quando o Setor de Convênio que tem a servidora Mariana Bruschi assessorada pelo Wilson da Consultoria Credite, conseguiram cadastrar Figueirão em grandes programas que trará um grande desenvolvimento para o Município.

O nosso prefeito sempre atento aos acontecimentos de Brasília e como vice- presidente da Associação dos Municípios de MS e com um relacionamento invejável na classe politica tem se destacado em conseguir grandes investimentos ao Figueirão.

Juntamente com a deputada federal Tereza Cristina (DEM) e o Deputado Federal licenciado e hoje Ministro da Secretaria de Governo Carlos Marun (PMDB) e o senador Moka (PMDB), indicaram o município de Figueirão para ser contemplado com um caminhão de lixo compactador via Funasa no valor de R$ 250.000,00!

Já o senador Pedro Chaves (PSC) que é um grande admirador do Prefeito contemplou o município de Figueirão com R$ 400.000,00 via Ministério do Esporte, aonde esse recurso será aplicado na ampliação da praça e do campo society, tornando aquele local um belo e grande complexo esportivo do município de Figueirão.

O prefeito de Figueirão Rogério Rosalin enalteceu em suas palavras o empenho de todos nessa grande conquista nesta última semana do ano de 2017. “Com certeza o ano de 2017 não foi fácil, temos um crise gigantesca que ronda a todos nós, temos vencido diversas barreiras, o acesso que conquistamos é fruto de um trabalho em equipe e de uma organização exemplar, isso tem colocado o município de Figueirão nos holofotes da politica Sul-Mato-Grossense; a credibilidade e relacionamento que conquistamos é fruto de muito trabalho, tenho me tornado uma pessoa incansável e que cobro muito a todos os dias e a todos por resultados e isso tem sido positivo, todo esse esforço tem como objetivo único e exclusivo a população de Figueirão, pois ela é merecedora de todas as conquistas. Quero agradecer aos políticos deputados federais Marun que hoje é ministro, Tereza Cristina deputada federal e nosso grande professor Senador Pedro Chaves, por essas contemplações nessa última semana, isso demonstra o respeito que eles tem pelo nosso município, com certeza 2018 será o ano de desenvolvimento de Figueirão.

Fonte: Assecom/PMF

