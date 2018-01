Figueirão fechou o ano de 2017 com 100% das contas pagas

Na contramão da crise que envolve a grande maioria dos municípios brasileiros, mesmo com a menor arrecadação do Estado, o município de Figueirão honrou todos os seus compromissos financeiros, pagando seus fornecedores e funcionários em dia, terminando o ano de 2017 com 100% das suas contas pagas.

Só no mês de dezembro, com o pagamento do 13º no dia 14, e o salário mensal no dia 29, a Prefeitura de Figueirão injetou valores consideráveis na economia local, movimentando e aquecendo desta forma os setores de comércio e serviços, além dos fornecedores que receberam seus pagamentos também em dia.

No caso do 13º salário foi pago apenas os 62% restantes, já que esse pagamento é escalonado de acordo com a data de aniversário de cada funcionário, justamente para desafogar a folha de dezembro, sendo Figueirão o único município que tem essa forma de pagamento desse abono.

Com administração moderna, transparente e inovadora, Figueirão vem se destacando por sua gestão a nível regional e nacional, tendo obtido ótimos índices de aproveitamento nas recentes pesquisas realizadas por órgãos federais.

Fonte: Assecom/PMF/RubemVasconcellos

