Concessionária tem simulador para cliente de MS avaliar se vai economizar com a tarifa branca

A Energisa, concessionária responsável pelo abastecimento de energia elétrica de 74 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, está disponibilizando em sua página na internet um simulador para que os consumidores possam avaliar se vão ter economia ao optarem pela nova modalidade tarifária em vigor no país desde o dia 1º de janeiro, a tarifa branca.

Com a tarifa branca, o consumidor passa a ter a possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que consome a energia elétrica. Se o consumidor adotar hábitos que priorizem o uso da energia nos períodos de menor demanda (manhã, início da tarde e madrugada, por exemplo), a opção pela tarifa branca oferece a oportunidade de reduzir o valor pago pela energia consumida. Nos dias úteis, a tarifa branca tem três valores: ponta, intermediário e fora de ponta.

Desde o dia 1º de janeiro de 2018, todas as distribuidoras do país estão atendendo aos pedidos de adesão à tarifa branca das novas ligações e dos consumidores com média mensal superior a 500 kWh. Em 2019, deverão ser atendidas unidades com consumo médio superior a 250 kWh/mês e, em 2020, para os consumidores de baixa tensão, qualquer que seja o consumo.