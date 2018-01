Cassilândia: Motorista que provocou acidente que matou a menina de 16 anos estava embriagado e tinha planta de maconha em casa, diz PM

O condutor do Fiat Uno, Kleiton Rodrigues Alves, de 20 anos, envolvido no acidente em que morreu a garota de 16 anos neste dia 1 de janeiro, em Cassilândia, de acordo com informações da Polícia Militar, estava bêbado ao volante, conforme exame feito pela Polícia Rodoviária Federal.

Ele ficou ferido no acidente e foi socorrido até a Santa Casa de Misericórdia, ontem, sendo custodiado pela Polícia Militar, quando chegou a informação de que ele tinha plantação de maconha em sua residência, o que, segundo a PM, foi constatado.

Kleiton Rodrigues está preso e responde por dois delitos: homicídio culposo e plantação de maconha em casa. As informações são da Polícia Militar.

Cassilandiaurgente

