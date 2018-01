Carro invade pista contrária e causa acidente com ônibus na BR-163

O Fiat Pálio, conduzido por Ademir Cabral Borges, de 64 anos, provocou acidente que deixou cinco feridos na BR-163 no início da manhã desta terça-feira (2), conforme testemunha. A suspeita é que o motorista do carro de passeio tenha dormindo ou passado mal ao volante.

De acordo com o agricultor Jocelino de Lima Ribeiro, 33 anos, o Pálio não estava em alta velocidade e não havia trânsito no horário do acidente, por volta das 7h30. “Ele entrou na nossa mão devagar”, relatou.

Jocelino contou ainda que o motorista do ônibus tentou evitar a colisão e desviou para o acostamento. Por causa de um desnível na pista extra, o veículo quase tombou.

Ademir Cabral ficou preso às ferragens, teve uma fratura exposta no braço esquerdo e possível fratura de fêmur, segundo o tenente Henrique Manoel Falcão, do Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido e na ambulância da CCR MSVia, que administra a rodovia, esperava vaga em hospital. O estado de saúde do motorista era considerado mais grave.

Três mulheres – Rosa Helena Borges da Silva, irmã de Ademir e ocupante do Pálio, e Sonia Ibanhez, de 51 anos, e Francisca Faustino, 72, passageiras do ônibus – foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Universitário. Luiz Roberto da Silva, 62 anos, marido de Rosa, também foi socorrido.

O filho do casal, de 34 anos, saiu ileso do acidente, pediu para ter o nome preservado e não quis falar com a imprensa.

O ônibus pertence à frota do transporte coletivo urbano e fazia o trajeto entre Campo Grande e o distrito de Anhanduí. Já a família que estava no Pálio saiu de Dourados e iria até Corumbá.

Congestionamento – As duas pistas da BR-163, na altura do km 485, precisaram ser fechadas e o congestionamento chegou a 3 km de cada lado. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) faz o controle do tráfego e faz a liberação do trânsito aos poucos, pelo acostamento.

