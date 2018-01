Briga entre vizinhos acaba em agressão e Polícia Militar de Chapadão do Sul é acionada

Na noite de segunda-feira (1), a Polícia Militar de Chapadão do Sul foi acionada para atender um caso de desentendimento entre vizinhos.

De acordo com o boletim de ocorrência, no local os policiais encontraram A.A.O., de 74 anos com um ferimento na face.

Segunda a vítima, a vizinha teria lhe agredido com uma pedrada na cara.

Em conversa com a vizinha A.S.S., de 38 anos, ela negou ter agredido o idoso e disse que ele fica provocando, jogando garrafas vazias de cerveja em seu quintal.

Diante dos fatos, o Corpo de Bombeiros foi acionado e o vizinho foi encaminhado para o hospital.

Já a vizinha foi levada até a delegacia de polícia para as devidas providências. Ela apresentava sinais de embriaguez e confirmou ter consumido cervejas.

Fonte: MS Todo Dia

