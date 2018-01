Veja fotos da virada do ano em Chapadão do Sul

Com a certeza do sucesso alcançado no seu primeiro ano de governo, com as finanças em dia, com o dever cumprido da reorganização estrutural do município e com o título do prefeito que mais fez obras em 2017 no estado, João Carlos Krug e toda sua equipe de trabalho, juntamente com mais de 6 mil pessoas, brindaram e comemoram com muito entusiasmo a chegada de 2018, na Praça de Eventos, sob ao som da banda Oxigênio de Rio Preto.

Após cinco anos, a praça municipal de Eventos de Chapadão do Sul, foi pequena para o maior público já registrado, na comemoração da chegada de um novo ano.

Veja alguns lances da virada

