Jovem de 16 anos morre e quatro ficam feridos em acidente

Uma jovem morreu nesta manhã do dia 1 de janeiro de 2018 e mais quatro pessoas ficaram feridas, de acordo com informações preliminares de um policial da PRF . O acidente ocorreu a cerca de 15 quilômetros de Cassilândia na localidade conhecida como “Fazenda do Carlinhos”, na BR-158.

De acordo com informação da Funerária Unapaz, a mulher que faleceu no acidente foi identificada como Emily Vani Vieira Gonçalves, de 16 anos, moradora em Cassilândia.

O serviço de atendimento da Santa Casa de Misericórdia de Cassilândia informou agora há duas pessoas que foram atendidas e estão em observação, sendo que o caso dos dois não é grave. São elas Laesca Caelaine A. de Matos, de 14 anos, e Kleiton Rodrigues Alves, de 20 anos.

Um Fiat Uno de cor branca, placas HSF 2057, licença de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, saiu da pista e invadiu o mato por cerca de 20 metros. O parachoque dianteiro ficou caído no chão junto a uma árvore, enquanto a reportagem constatou o corpo de uma mulher sob a parte traseira do veículo, enquanto suas pernas estavam livres.

A perícia veio de Paranaíba e fazendo o levantamento geral do acidente para concluir, em prazo legal, responsabilidade e fator determinante do acidente.

O veículo estava trafegando no sentido Paranaíba-Cassilândia, há sinais de pneus na pista e ele entrou no mato à direita do condutor.

Matéria publicada às 9h29 (MS) e atualizada às 12h18 (MS).

