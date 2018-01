Horoscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem financeira, se tratados com interesse e inteligência, obterão os mais excelentes resultados. Tendências a aventuras o esperam. Deve evitar se sobrecarregar nos afazeres, buscando refugio no ambiente domestico e familiar.

TOURO Notícias e novidades com maior interesse podem surgir no final deste dia. Ao tratar de negócios com outras pessoas, saiba avaliar suas possibilidades e as dos outros. Até depois de amanhã, algo poderá dar muito lucro. Quanto ao amor, excelente.

GÊMEOS Um novo estímulo e visão, poderão alterar o roteiro dos acontecimentos no dia de hoje, passando a lhe proporcionar mais amplas possibilidades de êxito. Você está vivendo um ótimo dia. Deixe que seu entusiasmo se fortaleça cada vez mais.

CÂNCER Dia importante e benéfico. Excelente para progredir materialmente. Procure condições de melhorar sua situação econômica. Os aspectos planetários, deixam você com maiores possibilidades de realizar com melhor êxito, os seus empreendimentos pessoais.

LEÃO Ótima influência astral,ao casamento ou união, ao noivado, namoro, as novas associações e para lucrar em negócios junto ao sexo oposto. Todavia, tome cuidado com rivalidades e inimigos declarados. Romance favorecido e vida familiar beneficiada.

VIRGEM Este é o dia realmente ideal para você. Vai progredir no campo profissional e financeiro. O amor também está em excelente aspecto astral. Toda e qualquer chance de melhorar em sua carreira, seja artística, pública, administrativa, cultural ou técnica deverá ser aproveitada.

LIBRA Demonstre firmeza, convicção e mais confiança em si, que conseguirá, neste dia, influenciar pessoas importantes ao seu progresso e prosperidade profissional e material. Contudo, evite precipitações. Faça prevalecer seu otimismo e receberá reais benefícios.

ESCORPIÃO Você tende a se sentir preso aos relacionamentos pessoais. Hoje, você poderá ter uma idéia brilhante e promissora de sucesso. Mas, somente a coloque em prática quando tiver certeza de uma boa chance. Continue cauteloso com seu dinheiro, seu trabalho e com sua saúde.

SAGITÁRIO Grandes chances de ascensão e brilho artístico, oratório e mesmo jurídico. Fluxo benéfico. Aproveite as próximas horas para manifestar seus pensamentos relacionados com as pessoas que lhe querem bem e tratar de assuntos relacionados a noivado e casamento.

CAPRICÓRNIO Saiba tirar proveito das situações que se apresentarem.. Hoje, seu objetivo principal será fortalecer os laços sociais que completam sua auto expressão. É hora de começar a resolver as suas questões pendentes.

AQUÁRIO Muito bom dia para mudar de residência ou ocupação. As coisas novas que inventar serão coroadas de êxito e suas ambições, sonhos e desejos serão bem sucedidos. Ótimo para as amizades. Você pode estar se preocupando muito com a saúde.

PEIXES Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muitos benefícios receberá em breve. Existe a possibilidade de você se inquietar de modo exagerado.

