Família que vinha para Chapadão sofreu acidente na BR 158 próximo a Cassilandia

Uma família, não identificada, que estava a caminho do Chapadão do Sul vindo de Uchoa, Estado de São Paulo, sofreu um acidente na BR 158, próximo a Cassilandia, conforme informações obtidas no local.

Felizmente ninguém ferido e o carro ficou danificado ao chocar-se fora da pista, tendo a roda dianteira direita ficado bastante avariada.

Este é o segundo acidente em Cassilândia e ocorreu por volta das 15h desta segunda-feira, 1 de janeiro, a cerca de dois quilômetros da entrada para o Itajá, na BR-158, perto da divisa de Cassilândia e Paranaíba.

A reportagem do Cassilândia Urgente chegou na hora que o guincho de Cassilândia estava deixando o local do acidente com o Fiesta Sedam a reboque. O veículo tem placa de Cabo de Santo Agostinho, Estado do Pernambuco, MJG 2469.

É o segundo acidente do dia na mesma BR-158 neste primeiro dia do ano, no município de Cassilândia perto da divisa com Paranaíba. Reportagem local e redação / Fotos Cassilândia Urgente

