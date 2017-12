Ultima do Ano! Mulher fica ferida ao cair de moto

Uma mulher ficou ferida ao cair de uma moto, no início desta noite, na rua 10, com a rua 23, no centro de Chapadão do Sul. Ela estava de carona na moto com seu marido.

No local do acidente há duas versões sobres o ocorrido, narrados por testemunhas. Algumas testemunhas afirmaram que a mulher pulou da moto, outros afirmam que ele tentou empinar a moto e ela caiu.

Independente de como ocorreu o acidente, a verdade é que a mulher, teve ferimentos em sua cabeça e apresentava sangramento pelo ouvido, quando foi socorrida pelo Bombeiros de Chapadão do Sul.

O piloto da moto Honda, tinta, preta, permaneceu no local, até a chegada da polícia militar. Há suspeita que ele apresentava sinal de embriagues.

Obs; a nossa reportagem não conseguiu identificar os envolvidos no acidente.

