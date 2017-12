Policia divulga foto do assaltante de mercado no Esplanada

Fontes policiais de Chapadão do Sul divulgaram fotos do ladrão que assaltou um mercado no bairro Esplanada no sábado. Chegou no estabelecimento para comprar cigarros e cometeu o crime no momento de pegar o troco. A Polícia Militar chegou a fazer diligência pelo local, mas não localizou o criminoso. A Polícia Civil investiga o caso no bairro, mas não está descartada a possibilidade do ladrão ser um dos milhares de criminosos que saíram dos presídios no indulto de Natal assinado pelo presidente Michel Temer. A decisão foi polêmica porque até mesmo corruptos que a operação “Lava a Jato” mandou para trás das grades voltaram para a casa.

Informações pelos telefones 190 (Polícia Militar)

e 35621210 (Polícia Civil)

