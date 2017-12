Vice prefeito Roberto Rodrigues assume em Costa Rica

Na manhã desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2017 o prefeito de Costa Rica – MS, Waldeli dos Santos Rosa (MDB), acompanhado do presidente da Câmara Lucas Lázaro Gerolomo (PSB) e do vereador Jovenaldo Francisco dos Santos (PSB), realizaram a transmissão simbólica do cargo ao vice-prefeito Roberto Rodrigues (DEM) que assume a Administração Municipal durante as férias do Chefe do Executivo.

Conforme publicado no DIOCRI – Diário Oficial de Costa Rica – Edição Nº 2.068/ Ano XII, desta sexta-feira, Roberto Rodrigues assume no período de 1º à 31 de janeiro de 2018 o cargo prefeito em exercício de Costa Rica. Clique Aqui e confira a publicação na íntegra.

“Saio de férias com tranquilidade, primeiro porque temos uma gestão eficaz e segundo, não menos importante, tenho plena confiança no nosso vice-prefeito. Tenho certeza que Costa Rica continuará bem cuidada e administrada”, afirmou o prefeito licenciado Waldeli.

O prefeito em exercício, por sua vez, falou da confiança mutua entre ele e Waldeli. “Temos uma união importante dentro da administração, e quando o prefeito Waldeli precisar sempre estarei a disposição para colaborar no que for necessário. Agora com as férias merecidas dele fico à frente da Prefeitura por 30 dias, cuidando do governo e também da nossa população”, assegurou Roberto Rodrigues.

O licenciamento temporário do prefeito Waldeli foi autorizado por meio do Decreto Legislativo Nº 16, do último dia 18 de dezembro de 2017.

