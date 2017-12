Réveillon em Costa Rica terá Camarote Premiun

2018 será recebido com grande festa e alegria em Costa Rica – MS. A Prefeitura Municipal juntamente com Prates & Prates, Live Eventos e Roger Perereca, estão organizando um grande espetáculo para receber a população no Centro de Eventos Ramez Tebet.

Serão dois dias de festa com entrada franca. Na noite do dia 30 de dezembro a animação fica por conta da Banda Almanaque a partir das 23 horas. Já no dia 31 a festa começa mais cedo, a partir das 22 horas, e quem anima o público é o cantor Hugo Salles. Após a apresentação do cantor prata da casa, haverá Queima de Fogos Piromusical e em seguida a cantora Tati Romero sobe ao palco para iniciar o ano com muita música e alegria.

CAMAROTE PREMIUM

Está sendo montado uma grande estrutura de camarote para as pessoas que querem uma diversão extra para comemorar a chegada de 2018, o Camarote Premium.

Durante os dois dias de festa o Camarote Premium contará mega estrutura de som e iluminação, e a comodidade que todos já conhecem. E ainda será Open Bar e Open Food, com direito a cerveja, vodka, suco, refrigerantes, água, frutas e frios. Após os shows DJs iram animar a festa até o dia amanhecer.

Os convites para o Camarote Premium podem ser adquiridos na loja Peres Stores nos valores de R$100,00 Feminino e R$120,00 masculino.

Lembrando que a entrada no Centro de Eventos Ramez Tebet será totalmente gratuita e será cobrado somente a entrada no Camarote Premium.

