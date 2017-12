Policia de Paraiso das Aguas prende ladrão e desvenda roubos em municípios de Goías

O suspeito de 56 anos foi identificado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e preso pela polícia horas depois.

Uma farmácia de Paraíso das Águas teve o caixa furtado no valor de R$ 700, na última terça-feira(26). As câmeras de segurança flagraram a ação do ladrão. As imagens foram entregues à polícia que logo efetuou diligência e conseguiu efetuar a prisão do suspeito sendo José Ibamar de Souza e Silva, de 56 anos, natural de Imperatriz (MA).

Com o suspeito a polícia encontrou vários outros objetos, inclusive aparelhos de celular, todos produtos de furtos realizados em Caçú (GO), Itarumã (GO), Cassilândia (MS) e Camapuã (MS).

Dos R$ 700,00 (setescentos reais), somente R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) estavam com o bandido e foi entregue ao proprietário da farmácia. À polícia o suspeito confessou o crime e afirmou que encontrava-se em Paraíso das Águas desde a última sexta-feira (22/12).

A prisão foi efetuada pela Polícia Militar e Civil de Paraíso das Águas, que mais uma vez logrou êxito na operação. O suspeito encontra-se preso na Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas à disposição da justiça.

Britonews

