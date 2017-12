Cassilândia: Prefeitura confirma que Réveillon terá queima de fogos e shows na concha acústica da Praça São José

A Prefeitura de Cassilândia informa a programação do Réveillon que irá acontecer no próximo domingo para segunda-feira a partir das 20h (MS) e com término previsto para as 2h (MS) da madrugada da segunda.

A secretária de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente, Nivalda Candeias, elaborou a programação do reveillon que contará com artistas locais e outras atrações, com total apoio da Prefeitura de Cassilândia.

Além da queima de fogos, cuja estrutura será montada durante o domingo, haverá shows com artistas locais. “Cassilândia tem excelentes cantores e o prefeito Jair Boni quer valorizar os artistas locais”, diz Nivalda Candeias.

Irão se apresentar na Praça São José: Toga Morais, Flávia Carvalho, Pablo, Rogério, Banda Scorpion e Sangue Moderno.

Todos estão convidados.

Com Informações Cassilândia Urgente

